Oefenwedstrijden JPL: AA Gent wint én verliest tegen AEK, Dender sluit doelpuntenkermis af met 4-4

Dender sleept gelijkspel uit de brand in doelpuntenfestijn

In een confrontatie tussen twee promovendi heeft Dender een 4-4-gelijkspel behaald tegen Groningen. Dender kwam via Bruny Nsimba op voorsprong, maar ging toch rusten met een achterstand na onder meer een knal in de kruising.



Acquah maakte in de tweede helft snel gelijk met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Van 2-2 liep Groningen opnieuw uit naar 4-2, en nog was het niet gedaan. Ali Akman sloot met twee doelpunten, het laatste in de extra tijd, het doelpuntenfestijn af op 4-4.