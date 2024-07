Goede generale repetitie voor Anderlecht: paars-wit klopt Franse tweedeklasser Amiens met ruime cijfers

Genk krijgt PAOK klein

Vier keer 30 minuten volstond voor Genk om PAOK Saloniki over de knie te leggen. 10 minuten volstond eigenlijk al, want de Limburgers kwamen al snel op een dubbele voorsprong. Eerst werd een voorzet van Fadera via een Grieks been in doel gewerkt, daarna tikte nieuwkomer Steuckers een bal van Fadera binnen.



Doelman Penders kon in het tweede halfuur een strafschop stoppen, maar de aansluitingstreffer kwam er toch. Rahman klom hoger dan Kayembe en kopte raak. Verder kwamen de Grieken niet, want na de rust kon Zeqiri voor een veilige 3-1 zorgen. Zaterdag speelt Genk nog tegen Feyenoord.