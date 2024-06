Speel mee en win 1 van de 5 duotickets voor Nacht van de Atletiek van morgen

Stadion De Veen in Heusden-Zolder is morgen het toneel van de KBC Nacht van de Atletiek, een traditionele afspraak in het atletiekseizoen. De 45e editie is wat naar voren geschoven door de Spelen in Parijs. Onze nationale toppers zorgen alvast voor een olympische vibe. Ook jij kan erbij zijn. Sporza geeft 5 duotickets weg. Speel mee en win.