LIVEBLOG DUIVELS - Tot wel 45 stafleden voor 25 spelers, training achter gesloten deuren

Vrije tijd?

Eat, sleep, train, repeat. Of toch niet? Onze Duivels hebben wel degelijk tijd voor ontspanning in Duitsland. Wat ze dan precies doen? Ruben Van Gucht gaf gisteren wat uitleg op Radio 1.



"Om te beginnen is Lukaku alleenheerser over de muziek", vertelde onze man ter plekke. "Ze zitten ook opnieuw in een golfresort, dus wie wil kan in de komende weken een balletje slaan."



"En er is hier ook een groot park, waar ze kunnen wandelen of fietsen of wat dan ook. Er zijn hier in elk geval ontspanningsmogelijkheden genoeg."