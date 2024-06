Ondanks naweeën van verkoudheid stoten alle Belgische kajakkers door naar EK-finale: "Ons elke dag wat frisser voelen"

do 13 juni 2024 20:45

Hermien Peters en Lize Broekx (archief) komen zondag in actie in de EK-finale.

Op de openingsdag van het EK sprint kajak in Hongarije hebben Artuur Peters en het duo Hermien Peters-Lize Broekx de reeksen met verve doorstaan. "Al ging het wel niet zo vlot, want we zijn vorige week allemaal wat ziek geweest."

Hermien Peters en Lize Broekx vormen op de Spelen van Parijs een tandem op de K2 500 meter. Het EK beschouwen ze als een wedstrijdprikkel, want het duo is niet topfit afgereisd naar Szeged (in Hongarije). "Lize en ik zijn vorige week allebei wat ziek geweest", zucht Hermien Peters. "Ik heb 6 dagen niet gevaren, pas sinds gisteren zit ik weer in de boot. Het liep vandaag niet soepel." Ondanks die trainingsachterstand eindigden Peters en Broekx 3e in hun reeks, goed voor een rechtstreeks ticket voor de finale van zondag (om 11.19 uur). De halve finales kunnen ze dus skippen. Uitgesproken ambities zijn er niet voor de finale. "Ik hoop dat ik me elke dag een beetje frisser zal voelen", zegt Peters. "We hebben het voordeel dat het nog enkele dagen is tot zondag. En in een finale kan alles."

Artuur was 3 dagen eerder ziek dan ik en ligt dus 3 dagen voor op mij. Hermien Peters

Ook die andere olympische kajakker uit België, Artuur Peters, plaatste zich vlekkeloos voor de finale van de K1 1.000 meter.



De broer van Hermien Peters won zijn reeks met ruim 3 seconden voorsprong. Zondag om 11.08 uur mag hij varen voor de medailles. "Artuur is nochtans ook ziek geweest. Maar hij was 3 dagen eerder ziek dan ik en is dus al 3 dagen eerder bekomen", lacht Hermien.