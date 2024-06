Nog enkele uren voor de eerste Sporza EK-pronostiek: doe samen met 150.000 anderen mee voor de openingsmatch!

vr 14 juni 2024 14:28

Al meer dan 130.000 kanshebbers op het hoogste schavot. De Sporza EK-pronostiek wordt tijdens Euro 2024 talk of the town. Aarzel niet om je - net als 14 BV's - te wagen aan een voorspelling. Een voorzetje nodig? Dit is een handleiding van hoe het in zijn werk gaat, én we delen de meest gekozen pronostieken van 5 belangrijke groepsmatchen.

Nog voor de start van het EK een gooi doen naar eeuwige roem bij vrienden, collega's en familie? Stort je gerust op onze EK-pronostiek. Via bovenstaande link kom je terecht bij het spel. Log je in met je VRT-profiel (of maak er een aan) en je kan meteen aan de slag. In onderstaande foto's wordt in een oogwenk duidelijk hoe je een groep maakt en hoe je spelers kan uitnodigen. Dan is het volledig aan jou om je voetbalkennis los te laten op de pronostiek. Succes!

Stap 1: Maak een eigen groep aan voor je vrienden, collega's en familie via de gele knop. Stap 2: Geef je groep een leuke naam en nodig leden uit via de gele knop rechts. Je kan ook BV's toevoegen onderaan. Stap 3: Vul als echte kenner je pronostieken in. Veel speelplezier!

Als je op smartphone onze EK-pronostiek wilt spelen, zorg er dan zeker voor dat je de recentste update hebt van de Sporza-app. Ook in een webbrowser op mobiel kan je naar hartenlust pronostieken invullen!

Duitsland - Schotland

Geen twijfel in de Sporza-pronostiek: Duitsland gaat overtuigend zijn openingsmatch tegen Schotland winnen. Dat zonder een doelpunt te slikken. 2-0 is bij 35% van alle spelers de meest gekozen voorspelling.

België - Slovakije

Ook voor de Rode Duivels geen problemen in het vooruitzicht. In hun eerste groepswedstrijd tegen Slovakije gaat België - opnieuw volgens 35% van de spelers - winnen met 2-0. Casteels hoeft zich dus niet om te draaien.

Spanje - Italië

Twee grootmachten met een rijke EK-geschiedenis tegenover elkaar, dan is het niet makkelijk om een score te voorspellen. Volgens een vijfde van de voorspellers is Spanje toch licht in het voordeel: 2-1.

Nederland - Frankrijk

Volgens Tess Elst zal Nederland verrassen, maar daar is de massa het niet mee eens. Oranje mag wel een goaltje scoren, maar winnen van Frankrijk? Neen, dat lijkt moeilijk. 1-2 is in 27% van de gevallen de voorspelling.

Oekraïne - België

Een perfect Belgisch rapport in de groepsfase? In de EK-pronostiek zeggen jullie massaal "ja". Bijna in 30% van de gevallen is de eindscore 1-2 tegen Oekraïne. Dat betekent wel dat de Rode Duivels hun eerste goal slikken.