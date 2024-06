Belgian Waffles? Help mixed relay-team aan leukere bijnaam tegen de Spelen (en stuur je suggesties door)

De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs zijn al helemaal ingeburgerd. Maar ook het Belgische mixed relay-team (4x400 meter) is koortsachtig op zoek naar een passende bijnaam. Heb jij een spitsvondige suggestie?

Van de Belgian Cats tot de Red Flamingos. Zowat alle succesvolle Belgische sportteams hebben tegenwoordig een passende bijnaam.

In de atletiek stralen de bijnamen steevast snelheid uit. Denk maar aan de Cheetahs en Falcons, allebei snelle dieren.

Het mixed relay-team op de 4x400 meter komt voorlopig niet verder dan de "Belgian Waffles", wat je niet meteen aan snelheid linkt.

"We zochten iets iets typisch Belgisch en kwamen uit bij wafels", vertelt mixed relay-loper Christian Iguacel bij atni.be.

"Ik had het meer voor ‘"Cheetohs", maar dat vonden ze niet goed. Helaas, want dat vind ik lekkerder dan wafels. We staan nog altijd open voor suggesties.”