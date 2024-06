Roos Vanotterdijk zwemt naar Europees goud!

Roos Vanotterdijk Europees kampioene!

Roos Vanotterdijk heeft het voor mekaar gekregen! Ze kroont zich tot Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag.



De 19-jarige zwemster zet bovendien een flinke hap in haar Belgisch record. Ze tikte aan in 57"47, 35 honderdsten sneller dan twee jaar geleden in Antwerpen (57"82).



Vanotterdijk keerde als tweede, op 3 tienden van Sara Juvenik, om daarna op en over de Zweedse te gaan.



Woensdag veroverde Vanotterdijk al zilver op de 50 meter vlinderslag. Het was de eerste Belgische medaille op een EK in groot bad sinds de bronzen plak van Kimberly Buys - ook op de 50 meter vlinderslag - in 2018 in Glasgow.



Volgende maand staat Vanotterdijk ook op het startblok van de Olympische Spelen. In Parijs zwemt ze de 100 meter vlinder- en 100 meter rugslag.