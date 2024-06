LIVEBLOG EK - Lewandowski mist openingsmatch, Martinez spreekt vertrouwen in Ronaldo uit

Martinez: "Ronaldo is enorm belangrijk voor ons"

Gisteren heeft Roberto Martinez nog maar eens het belang van Cristiano Ronaldo voor Portugal benadrukt.



"Ronaldo is enorm belangrijk voor ons. Er is geen enkele speler die meer ervaring heeft op dit toneel dan hij. Hij weet perfect hoe hij de ruimte moet benutten in de zestienmeter en is een dodelijke afmaker. Dat maakt van hem een speciale speler."