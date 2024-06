EK zwemmen: Vanotterdijk als 2e naar halve finales 100m vlinder, Palmer ook door op 200m schoolslag

Roos Vanotterdijk naar halve finales op 100 meter vlinderslag

Een dag na haar zilveren medaille op de 50 meter vlinderslag, heeft Roos Vanotterdijk zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vlinderslag.



Ze zwom in 58"45 naar de tweede tijd in de kwalificaties. Daarmee was ze 31 honderdsten trager dan de Poolse Paulina Peda (58"14).



De halve finales staan deze avond gepland, om 18.51.uur.