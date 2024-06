EK zwemmen: Roos Vanotterdijk zwemt naar BRONS op de 100 meter rugslag

Van Hooydonck en Verschooten out

Vincent Van Hooydonck en Leo Verschooten hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag.



De 17-jarige Van Hooydonck werd 10e in zijn reeks, in een tijd van 23"26. De 61e tijd van alle 74 deelnemers.



De 18-jarige Verschooten finishte als 9e in zijn reeks, in een chrono van 23"09. De 54e tijd in totaal. Enkel de top 16 kreeg een ticket voor de halve finales.