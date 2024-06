EK zwemmen: Roos Vanotterdijk zonder problemen naar halve finales op 50m vlinderslag

Roos Vanotterdijk naar halve finales op 50m vlinderslag

Roos Vanotterdijk heeft zich vlot geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag. Ze tikte in haar reeks als 4e aan in een tijd van 26"32, goed voor de 7e tijd van alle deelnemers.





Met haar tijd blijft ze 39 honderdsten boven haar persoonlijk record (25"93). Het Belgische record, op naam van Kimberly Buys, bedraagt 25"70.





De 19-jarige Vanotterdijk neemt op dit EK ook nog deel aan de 100 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag. In die laatste discipline is ze gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs.