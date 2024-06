EK NIEUWS - Roberto Martinez stapt met ambitie vliegtuig op naar Duitsland: "Drang naar titel is groot"

Ambitieus Portugal trekt naar Duitsland

Het Portugal van Roberto Martinez heeft koers gezet richting Duitsland voor het aankomende EK. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels vertrok met zijn ploeg donderdag vanaf de luchthaven van Lissabon naar Münster.





De Portugezen reizen bij hun aankomst in Duitsland door naar hun hotel in het kleine dorpje Marienfeld. Voor hen begint het EK op zaterdag 18 juni tegen Tsjechië in de Red Bull Arena van Leipzig. Martinez voelt zich in ieder geval "klaar" om in de groepsfase "het maximale niveau" uit zijn ploeg te kunnen halen. "Daarna zullen er belangrijke stappen moeten genomen worden", vertelde de 50-jarige Spanjaard aan de lokale media, voordat hij in het vliegtuig stapte. "De drang naar een titel is groot", gaf hij nog mee.





Martinez en co raasden als een machine door de kwalificaties en haalden een historische dertig op dertig. De Seleçao begint dan ook als een van de favorieten aan het toernooi en spelen na hun openingsmatch tegen Tsjechië in poule F ook nog tegen Turkije (22 juni) in Dortmund en tegen Georgië (26 juni) in Gelsenkirchen.