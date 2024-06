EK NIEUWS - Georgische ex-premier schenkt spelers ruim 10 miljoen dollar, Foden keert terug bij Engeland

Tsjechische spits wil Ronaldo "wrange nasmaak" bezorgen

In aanloop naar de clash tussen Portugal en Tsjechië is de psychologische oorlogsvoering alvast begonnen. Op de persconferentie van de Tsjechen kreeg aanvaller Mojmir Chytil de vraag of hij bang is voor Cristiano Ronaldo.



"Ik was altijd al voor Messi", grapte de spits. "Maar Ronaldo heeft een uitzonderlijke carrière gehad. Hij is een van de besten ooit. Ik heb echt zin in de wedstrijd en misschien kunnen we hem na de partij wel een wrange nasmaak bezorgen."



Ploegmakker David Zima was het duidelijk oneens met Chytil. "CR7 is de beste speler ter wereld, zelfs vandaag de dag nog. Maar we geloven in onszelf."