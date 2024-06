EK NIEUWS - Emre Can maakt comeback bij Duitsland na uitvallen Pavlovic, ook John Stones onzeker

Zieke John Stones traint niet mee met Engelsen

John Stones heeft woensdag niet meegetraind met de Engelse nationale ploeg in aanloop naar de eerste wedstrijd van The Three Lions op het EK in Duitsland (14 juni - 14 juli), zondag tegen Servië. De 30-jarige centrale verdediger is ziek.



Dinsdag tekenden alle 26 spelers nog present op de eerste training geleid door bondscoach Gareth Southgate in Duitsland. Zo ook Luke Shaw, die recent nog last had van hamstringproblemen. Maar woensdag ontbrak Stones dus met ziekte.