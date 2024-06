LIVESTREAM EK atletiek: Pakt Nafi Thiam haar derde Europese titel en maakt Noor Vidts het Belgische succes compleet met zilver?

Kälin virtueel tweede

Voor Vidts wordt het belangrijk hoe Annik Kälin en Auriana Lazraq-Khlass presteren. Lazraq-Khlass komt later samen met Vidts in actie in Groep B. Kälin is met nog één worp te gaan vierde in Groep A met 45,46 meter. Voorlopig komt de Zwitserse daarmee op de tweede plaats in de tussenstand.