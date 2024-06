EK atletiek: Nafi Thiam en Noor Vidts blijven op koers voor goud en zilver op de zevenkamp

Tweede plek voor Thiam, Vidts is vierde

Het verspringen in de zevenkamp is afgelopen. Annik Kälin zette met 6,84 meter, een kampioenschapsrecord, de beste prestatie neer. Thiam is tweede met 6,59 meter. Vidts moest de Britse Jade O'Dowda nog laten passeren en is vierde met 6,46 meter.