EK atletiek: Blijven Nafi Thiam en Noor Vidts op koers voor goud en zilver?

Op dag 2 van het EK atletiek in Rome gaat ook de zevenkamp voort. Na de 1e dag prijken Nafi Thiam en Noor Vidts op 1 en 2. De medailles zijn dus binnen handbereik, maar voor Thiam is dat eigenlijk bijkomstig: zij moet zich in Rome plaatsen voor de Spelen. Stelt zij vandaag haar olympisch ticket veilig? Volg hier de zevenkamp op het EK.