LIVESTREAM: Volg alle actie op de eerste dag van het EK atletiek

Kersvers wereldrecordhouder Alekna in bloedvorm

Het EK atletiek in Rome begint met de kwalificaties in het discuswerpen. Philip Milanov moet pas rond 11 uur aan de bak in Groep B, maar topfavoriet Mykolas Alekna krijgen we wel meteen te zien.



Twee jaar geleden pakte de Litouwer als amper 19-jarige de Europese titel in München met een worp van 69,78 meter, goed voor een kampioenschapsrecord. Twee maanden geleden deed hij nog een pak straffer. Met een worp van 74,35 meter op een atletiekmeeting in Oklahoma (VS) verbeterde Alekna het 38 jaar oude wereldrecord van de Duitser Jürgen Schult.



In Rome zal hij opnieuw moeten opboksen tegen olympisch en wereldkampioen Daniel Stahl en Kristjan Ceh, de wereldkampioen van 2022.