LIVESTREAM EK atletiek: Wat krijgen de Belgen voor elkaar op de halve marathon?

Welkom!

Terwijl we nog volop nagenieten van het succes van Thiam en Vidts dient zich alweer een nieuwe dag aan op het EK atletiek in Rome. Op de halve marathon komen vier Belgen in actie: Michael Somers, Simon Debognies, Dorian Boulvin, Hanne Verbruggen en Juliette Thomas.



In de kwalificaties van het hoogspringen is het uitkijken of Thomas Carmoy een plek kan afdwingen in de finale van het hoogspringen. Paulien Couckuyt probeert dan weer de reeksen van de 400 meter horden te overleven.