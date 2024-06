LIVESTREAM EK atletiek: Top 30-notering voor de Belgen op de halve marathon

Dag drie op het EK atletiek in Rome en ook vandaag komen weer heel wat Belgen in actie. Vanochtend zien we vijf landgenoten terug op de halve marathon. In de kwalificaties van het hoogspringen komt Thomas Carmoy in

actie en Paulien Couckuyt probeert de reeksen van de 400 meter horden te

overleven. Volg hier alle actie vanop de eerste rij.