LIVESTREAM EK atletiek: Obasuyi én Bacari stoten door naar de finale van de 110 meter horden!

Persoonlijk record voor Bacari!

Uitstekende wedstrijd van Elie Bacari. Hij wordt vierde in zijn reeks in 13"44, een persoonlijk record. Voorlopig is dat de tweede verliezende tijd en zit hij dus in de finale. Het wordt bang afwachten wat de derde halve finale oplevert. Het verschil met de nummer drie, Damian Czykier, was amper één duizendste.



De winst was voor de Zwitser Jason Jospeh in 13"35. De Fransman Raphaël Mohamed is als tweede ook rechtstreeks geplaats voor de finale.