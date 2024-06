LIVESTREAM EK atletiek: Mengt polsstokspringer Broeders zich in de medaillestrijd en pakken Belgische aflossingsteams eremetaal?

Italië grote slokop, België 10e

Een EK in eigen land stuwt atleten naar ongekende hoogtes, dat bewijst ook dit kampioenschap in Rome. Italië is met 20 medailles de grote slokop op dit EK. Het pakte 10 keer goud, 7 keer zilver en 3 keer brons. Frankrijk, de nummer twee in de medaillestand, komt met 13 medailles niet eens in de buurt.



België staat bij het ingaan van de slotavond 10e in de medaillestand met 3 medailles. Nafi Thiam en Noor Vidts zorgden voor goud en brons in de zevenkamp, Alexander Doom deed daar een prachtige Europese titel bij op de 400 meter. Wie weet zorgt hij vanavond met de Belgian Tornados voor nog meer eremetaal.