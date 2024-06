LIVESTREAM EK atletiek: Maakt Obasuyi favorietenrol waar op de 110 meter horden en triomfeert Jacobs voor eigen volk op koningsnummer?

Ontknoping nadert in zevenkamp

In de zevenkamp zijn ze begonnen aan het voorlaatste onderdeel, het speerwerpen. Nafi Thiam komt vanaf 18.05 uur in actie in Groep A, Noor Vidts moet vanaf 19.20 uur aan de bak in Groep B. U kan hun prestaties volgen in onze afzonderlijke liveblog over de zevenkamp.