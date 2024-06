LIVESTREAM EK atletiek: Kunnen de Belgische aflossingsteams op de 4x400m en 4x100m doorstoten naar de finale?

Met drie Britten naar de finale?

Een volledig Brits podium op de 800 meter. Of dat morgenavond tot de mogelijkheden behoort, weten we dadelijk. Groot-Brittannië heeft in elk drie toppers aan de start in de halve finales. Keely Hodgkinson is zonder twijfel de grootste kanshebber op goud. Zij was dit seizoen de snelste Europese atlete in 1’55”78.



Hodgkinson kroonde zich twee jaar geleden in München al tot Europees kampioene, pakte ook zilver op de Spelen in Tokio én was tweemaal tweede op een WK. De Britten hebben nog twee ijzers in het vuur met Alexandra Bell en Erin Wallace, al overleefde die laatste gisteren maar nipt de reeksen met de verliezende tijden.