LIVESTREAM EK atletiek: Kan de Belgische gemengde estafetteploeg eremetaal veroveren op de 4x400 meter mixed relay?

Hoe presteren Merel Maes en Belgische estafetteploeg?

De ochtendsessie op deze eerste EK-dag was geen onverdeeld succes voor de Belgen. Nafi Thiam en Noor Vidts deden het uitstekend in de zevenkamp en ook Elie Bacari maakte een sterk EK-debuut met winst in zijn reeks op de 110 meter horden.



Op de 800 meter werd het evenwel een flinke ontgoocheling. Zowel Eliott Crestan, Tibo De Smet als Pieter Sisk ging eruit in de reeksen. Ook voor Elise Vanderelst (1.500 meter), Philip Milanov (discuswerpen) en Anne Zagré (100 meter horden) is het EK in Rome al voorbij.



Vanavond is het vooral uitkijken naar de Belgische estafetteploeg in de finale van de 4x400 meter mixed relay. België moet het daarin wel doen zonder Cynthia Bolingo, die door blessurehinder afhaakte. In de kwalificaties van het- hoogspringen komt Merel Maes in actie.