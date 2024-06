LIVESTREAM EK atletiek: Hoe presteren Nafi Thiam en Noor Vidts op de 200 meter, het slotnummer van de eerste dag?

Thiam en Vidts lopen om 21.53 uur

Thiam en Vidts mogen nu even uitblazen in afwachting van de 200 meter, het laatste onderdeel van de eerste dag in de zevenkamp. Ze komen allebei in actie in de tweede van drie reeksen, om 21.53 uur. Thiam zal in baan 3 lopen, Vidts in baan 7.