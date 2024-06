LIVESTREAM EK atletiek: Hoe beginnen Van der Plaetsen en Hauttekeete aan de tienkamp en dwingt polsstokspringer Broeders een finaleplaats af?

Broeders op zoek naar finaleticket

In het polsstokspringen is het al enkele jaren niet de vraag of Mondo Duplantis goud pakt, wel hoe hoog het Zweedse fenomeen dit keer zal springen. Achter hem lijkt het een open strijd voor zilver en brons.



Of ook Ben Broeders zich in die strijd kan mengen zal afhangen van zijn prestatie tijdens de kwalificatie. Voor een plek in de finale moet hij 5,75 meter hoog springen of bij de top 12 eindigen.