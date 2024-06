LIVESTREAM EK atletiek: Geen goede opener voor Thiam, Vidts begint wel sterk met persoonlijk record

Thiam op zoek naar olympisch ticket

Nafi Thiam begint straks aan haar zoektocht naar een ticket voor de olympische zevenkamp in Parijs. Om 9.49 uur loopt ze in de tweede reeks van de 100 meter horden. Titelverdedigers zijn niet automatisch geplaatst voor de volgende Spelen en dus wordt het in Rome een beetje alles of niets voor de tweevoudig olympisch kampioene.



Veel mag er namelijk niet mislopen, want de kwalificatieperiode voor de Spelen eindigt eind deze maand. Zonder ongelukken zou het voor Thiam een eitje moeten zijn om de olympische limiet van 6.480 punten te halen in Rome, haar persoonlijk record is 7.013 punten.



Het is wel al van augustus 2022 geleden dat Thiam nog eens een volledige zevenkamp afwerkte. Vorig jaar verbeterde ze nog het wereldrecord op de vijfkamp op het EK indoor. Loopt het toch fout in Rome, dan kan dat wereldrecord er mogelijk mee voor zorgen dat Thiam zich via de ranking alsnog plaatst voor de Spelen.