LIVESTREAM EK atletiek: Carmoy vierde in finale hoogspringen, waar eindigen Hauttekeete en Van der Plaetsen in de tienkamp?

De voorlaatste avond op het EK atletiek in Rome biedt nog een stevig gevuld programma met liefst acht finales. In drie daarvan zien we Belgen terug. Jente Hauttekeete en Thomas Van der Plaetsen hebben nog twee disciplines voor de boeg in de tienkamp, terwijl Thomas Carmoy in de finale van het hoogspringen staat. Op de 10.000 meter komen Chloé Herbiet en Jana Van Lent in actie. Volg alle actie hier op de voet.