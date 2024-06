LIVESTREAM EK atletiek: Belgische estafetteteams zetten kroon op het werk met GOUD en BRONS

Ponette vervangt Laus

Het is stilaan aftellen naar de finales van de 4x400 meter. De vrouwen komen eerst in actie, met daarbij de Belgian Cheetahs. Zij nemen het op tegen Spanje, Italië, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Polen en titelverdediger Nederland.



De Cheetahs lopen in baan vier. De opstelling is slechts op één plaats gewijzigd t.o.v. de reeksen. Naomi Van den Broeck is opnieuw de startloopster, gevolgd door Imke Vervaet en Cynthia Bolingo. Als slotloopster neemt Helena Ponette de plaats in van Camille Laus.



De Cheetahs hopen op dit EK beter te doen dan twee jaar geleden in München. Toen eindigden ze op de ondankbare vierde plaats, na Groot-Brittannië. De Britse vrouwen zijn er dit keer niet bij en dus stijgen de kansen op eremetaal. Een medaille halen op een groot kampioenschap is de Cheetahs nog nooit gelukt. Kan het in Rome wel?