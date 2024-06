Met champagnedouche en nieuwe titel: Sam Van Rossom neemt afscheid op hoogtepunt - "Zo eindigen is geweldig"

"Het is echt geweldig", krabde hij zich nogmaals in de haren bij het zien van de volksvreugde. "Zeker omdat hier ook zo veel volk van Oostende is vandaag. Het is een maandagavond, hé ..."

Want, jawel: het Belgische basketbalicoon was ook nog eens jarig.

De titelviering van Oostende - dat gisteren de Giants klopte in de basketbalplay-offs - was ook het afscheidsfeestje van Sam Van Rossom, die op zijn 38e een punt zet achter een roemrijke carrière op het parket. "Het is echt fantastisch", reageerde Van Rossom gisteren voor onze microfoon terwijl het publiek massaal "happy birthday" zong voor zijn held.

Toch bleef de 38-jarige Van Rossom - ondanks de champagnedouche die hij simultaan kreeg van zijn ploegmakkers - heel nuchter.





"Het waren eigenlijk niet mijn beste wedstrijden in deze slotfase", klonk het eerlijk. "Het is toch een zwaar seizoen voor mij geweest. Zolang er maar één wedstrijd per week was, viel alles goed mee. Maar de opeenvolging van wedstrijden in de play-offs was fysiek toch moeilijker."



Maar goed, Van Rossom heeft met de titel - zijn doel toen hij vanuit Spanje terug naar België kwam - loon naar werken gekregen: "Inderdaad, deze wedstrijd winnen, was ons enige doel. En dat hebben we ook gedaan."



"Man, wat ben ik blij. Ik besef nog niet helemaal dat het bijna gedaan is - al hebben we natuurlijk nog de BNXT-finale -, maar dit is echt geweldig", ging hij met de glimlach zijn feestnacht tegemoet.