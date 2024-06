De indrukwekkende prijzenkast van de Rode Duivels: 21e trofee voor Courtois, slechts één Belg doet nog beter

zo 2 juni 2024 00:15

De Rode Duivels zijn magneten voor zilverwerk. Thibaut Courtois verzekerde zich met een ijzersterke prestatie van een tweede Champions League-beker, trofee nummer 21 al in zijn carrière. In navolging van Courtois: wie zijn de meest succesvolle Belgen op het voetbaltoneel? Een overzicht.

1. Kevin De Bruyne (23 prijzen)

Qua aantallen de allerstrafste. Het begon bij Racing Genk met een Belgische titel, beker en supercup. Ook bij het Duitse Wolfsburg begon De Bruyne al vroeg aan zijn internationale palmares te werken.



Maar bij City begon de prijzenoogst pas echt. Won in Manchester al 6 landstitels, 5 keer de League Cup, 2 keer FA Cup, 2 Community Shields én natuurlijk de Champions League. Voegde daar dit seizoen ook nog het WK voor Clubs en de Europese supercup aan toe.

Met Racing Genk: 1x Belgisch kampioen, 1x Belgische beker, 1x Belgische supercup





Met Wolfsburg: 1x Duitse beker, 1x Duitse supercup





Met City: 1x Champions League, 6x Engels kampioen, 2x FA Cup, 5x League Cup, 2x Community Shield, 1x WK voor Clubs, 1x Europese supercup

2. Thibaut Courtois (21 prijzen)

Wellicht de strafste prijzenkast van allemaal. Won met Atletico de Europa League, een Europese supercup, de Spaanse beker en een verrassende Spaanse titel.



Trok die lijn vervolgens door bij Chelsea door daar 2 keer de Premier League te winnen, maar ook een FA Cup en League Cup. En ook bij Real verzamelde Courtois al fraai zilverwerk, met twee keer de Champions League als kroon op al het werk.

Met Racing Genk: 1x Belgisch kampioen





Met Atletico: Europa League, Europese supercup, Spaanse titel, Spaanse beker





Met Chelsea: 2x Engelse titel, FA Cup, League Cup





Met Real: 2x Champions League, 2x WK voor clubs, Europese supercup, 3x Spaanse supercup, 3x Spaanse titel, 1x Spaanse beker

3. Thomas Vermaelen (20 prijzen)

Het begon al bij Ajax met een landstitel, 2 bekers en 3 supercups. Bij Arsenal mocht hij als aanvoerder de FA Cup in de lucht steken na de gewonnen finale tegen Hull City. En bij Barcelona maakte hij de gloriejaren mee. Maar liefst 4 landstitels, 3 bekers, een Champions League, enzovoort. Voetnoot: Vermaelens inbreng was wel niet altijd even groot. Zo kreeg hij in 2015 met de Champions League, La Liga en Copa del Rey 3 trofeeën erbij op zijn palmares... terwijl hij slechts één match in actie kwam. Al toonde de verdediger zich nadien ook in Japan een trofeemagneet door de beker en supercup te winnen.

Met Ajax: Nederlands kampioen, 2x Nederlandse beker, 3x Nederlandse supercup



Met Arsenal: FA Cup



Met Barcelona: Champions League, Europese supercup, WK voor Clubs, 4x Spaans kampioen, 3x Spaanse beker, 1x Spaanse supercup





Met Vissel Kobe: Japanse beker en Japanse supercup

4. Eden Hazard (15 prijzen)

In Rijsel en Londen dragen ze hem nog op handen. Eden Hazard bezorgde Rijsel de landstitel in 2011 én een Franse beker. Bij Chelsea kwam daar ook nog 2 keer de Europa League, 2 maal de Premier League, een FA Cup en League Cup bij. Bij Real Madrid was zijn inbreng in de Champions League-triomf, Spaanse titel en twee supercups een pak kleiner, maar de prijzen staan wel mooi op Hazards palmares.

Met Rijsel: Frans kampioen, Franse beker





Met Chelsea: 2x Europa League, 2x Engels kampioen, 1x FA Cup, 1x League Cup





Met Real: Champions League, 2x Spaans kampioen, Europese supercup, Spaanse beker, 2x Spaanse supercup

5. Thomas Meunier (15 prijzen)

Met dank aan prijzenmachine PSG.



Rond de lente mocht Thomas Meunier altijd plaats maken in zijn prijzenkast. De flankverdediger won met de Parijzenaars 3 keer de Franse landstitel, even vaak

de Franse beker en supercup en nog eens 3 maal de Coupe de la Ligue.



Veroverde met Dortmund ook de Duitse beker, in 2021. Bij Trabzonspor is zijn palmares voorlopig nog leeg.

Met Club Brugge: Belgisch kampioen, Belgische beker



Met PSG: 3x Frans kampioen, 3x Franse beker, 3x Franse ligabeker, 3x Franse supercup



Met Dortmund: Duitse beker



6. Dedryck Boyata (14 prijzen)

De stille verzamelaar van de Duivels. Voor de prijzen bij Manchester City moest hij zelf weinig doen, maar in die van Celtic had hij wel een groot aandeel. Was titularis in de ploeg die 4 maal op een rij Schots kampioen werd. Mocht vorig weekend ook een titel met Club Brugge vieren - zonder daar zelf veel verdienste aan te hebben.

Met City: Engels kampioen, FA Cup, League Cup





Met Celtic: 4x Schots kampioen, 3x Schotse beker, 3x Schotse ligabeker





Met Club Brugge: Belgisch kampioen

7. Vincent Kompany (14 prijzen)

De eerste grote prijzenpakker van de Gouden Generatie.



Kersverse trainer van Bayern München Kompany vulde zijn eigen trofeeënkast en die van Manchester City met 4 keer de Premier League, 2 maal de FA Cup, 4 keer League Cup en 2 Community Shields.



"Vince The Prince" luidde zo mee de glorieperiode van City in. Als ultieme dank voor bewezen diensten werd de Belg vereeuwigd met een standbeeld voor het eigen Etihad stadion.

Met RSC Anderlecht: 2x Belgisch kampioen



Met City: 4x Engels kampioen, 4x Engelse ligabeker, 2x Engelse beker, 2x Engelse supercup

8. Axel Witsel (12 prijzen)

In België kreeg hij de prijzenkoorts al te pakken: twee titels en een beker met Standard. Ook in het buitenland raapte Axel Witsel aardig wat bekers bij elkaar.



Geen titel met Benfica, wel de ligabeker. Bij Zenit veroverde de middenvelder wél het kampioenschap en ook de beker. In Duitsland kwam er na een supercup ook de

DFB-Pokal bij.



Bij Atletico Madrid is zijn prijzenkast nog niet gevuld, maar wat niet is kan nog komen natuurlijk.

Met Standard: 2x Belgisch kampioen, 1x Belgische beker, 2x Belgische supercup



Met Benfica: Portugese ligabeker



Met Zenit: Russisch kampioen, Russische beker, 2x Russische supercup





Met Dortmund: Duitse beker, Duitse supercup

9. Toby Alderweireld (11 prijzen)

De titel met Antwerp komt boven alles, vindt hij zelf.



Maar internationaal bouwde Alderweireld ook wel een fraai palmares op. Met een Spaanse en 4 Nederlandse titels. Baalt wel nog steeds van 2 verloren Champions League-finales met Atletico (tegen Real) en Spurs (tegen Liverpool).



Toch kan "Mega Toby" nu al terugkijken op een glansrijke carrière.

Met Ajax: 4x Nederlands kampioen, 2x Nederlandse beker, Nederlandse supercup



Met Atletico Madrid: Spaans kampioen



Met Antwerp: Belgisch kampioen, Belgische beker, Belgische supercup

10. Marouane Fellaini (9 prijzen)

De krullenbol staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken van Manchester United.



Marouane Fellaini won met de Engelse topclub de Europa League, FA Cup, League

Cup en Community Shield. Buiten Europa won Fellaini ook nog zilverwerk, met Shandong Luneng pakte hij zelfs de dubbel.



Begin dit jaar kondigde Fellaini dan zijn afscheid aan als voetballer. "Het is een ongelooflijk avontuur geweest. Ik ben zo dankbaar dat ik de sport waarvan ik hou op het hoogste niveau heb kunnen spelen", klonkt het na een succesvolle carrière van 18 jaar.