LIVEBLOG EK: Rode Duivels beginnen vandaag in Tubeke aan EK-voorbereiding

Duivels verzamelen vandaag in Tubeke

De Rode Duivels blazen vrijdag verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke voor de start van de voorbereiding op het EK voetbal in Duitsland, dat over twee weken van start gaat.



Zaterdag staat een eerste training op het programma. Voltallig zal de selectie dan nog niet zijn. Zo speelt Charles De Ketelaere komend weekend met Atalanta in de Serie A nog een inhaalwedstrijd tegen Fiorentina.



Woensdag 5 juni oefenen de Belgen tegen Montenegro en drie dagen later (8 juni) staat een laatste vriendschappelijke wedstrijd tegen Luxemburg geprogrammeerd. De selectie vertrekt op woensdag 12 juni naar Duitsland, waar ze op 17 juni de eerste EK-wedstrijd afwerkt tegen Slovakije.