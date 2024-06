LIVEBLOG DUIVELS - Auf wiedersehen! Rode Duivels zwaaien Zaventem uit en zetten voet aan wal in Duitsland

Rode Duivels reizen af naar Duitsland

Twee dagen voor de start van het EK vertrekken de Rode Duivels vandaag naar hun basecamp. Omstreeks 10 uur vliegen de Belgen vanaf Brussels Airport naar Duitsland.



Tijdens het EK zullen de Rode Duivels logeren in Ludwigsburg, in de buurt van Stuttgart. De Belgische delegatie neemt zijn intrek in Schlosshotel Monrepos, trainen doen ze dagelijks wat verderop in Sportzentrum Wasen, in Freiberg am Neckar.



Woensdagavond volgt al de eerste training, die een kwartiertje open is voor de al aanwezige pers. Donderdagvoormiddag wordt er een volledig open training gehouden.