Duitse tafeltennislegende Timo Ball gaat met pensioen na de Olympische Spelen

Parijs 2024 wordt dus het laatste internationale kunstje van Timo Boll, 43 intussen. Dat heeft de Duitser dinsdag zelf bekendgemaakt met een videoboodschap op Instagram.

"Ik heb in het verleden vaak genoeg gezegd dat ik bang was voor deze dag en deze beslissing", vertelt Boll. "Maar het was duidelijk dat deze dag onvermijdelijk was."

"Het is tijd voor mij om afscheid te nemen van het internationale toneel. Na lang nadenken, heb ik beslist om mijn internationale carrière te beëindigen na Parijs, mijn 7e Olympische Spelen. Ik ben dankbaar voor een mooie carrière."

Boll, ex-nummer 1 van de wereld, maakte zijn olympische debuut op de Spelen van Sydney in 2000 en was er sindsdien telkens bij. In zijn prijzenkast liggen 4 olympische medailles, telkens behaald met het Duitse team.

Boll en co. wonnen zilver in Peking (2008) en Tokio (2020) en brons in Londen (2012) en Rio (2016). Zijn beste individuele resultaat op de Olympische Spelen behaalde de Duitser in Athene (2004), toen hij de kwartfinales haalde.

Helemaal stoppen doet Boll nog niet na Parijs 2024. De 8-voudige Europese kampioen zal wel nog op nationaal niveau actief blijven bij zijn club Düsseldorf.