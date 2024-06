Zomertransfers in het buitenland: Vandevoordt ziet concurrent vertrekken bij RB Leipzig, Antwerp-sterkhouder Ejuke verhuist naar Sevilla

Kompany verwelkomt Ito

FC Bayern heeft met Hiroki Ito een eerste zomertransfer te pakken, de eerste ook sinds Vincent Kompany werd voorgesteld als trainer.



Ito maakte afgelopen seizoen furore bij Stuttgart, waarmee hij tweede eindigde, vóór Bayern München. Hij begon zijn carrière als middenvelder, maar schoof geleidelijk aan achteruit, naar de defensie.



"We waren op zoek naar hongerige spelers, die nieuwe energie in de club pompen", zegt sportief directeur Max Eberl. "Hiroki heeft alles waar we naar zochten. Hij heeft op zijn 25e al heel wat ervaring en weet ook hoe je met druk moet omgaan, of het nu in een gevecht tegen de degradatie is of om de tickets voor de Champions League."



Vanwege een clausule in zijn contract kon Bayern Ito voor een bescheiden 30 miljoen euro overnemen. Hij tekende een contract tot 2028.