Zomertransfers in het buitenland: Tottenham plukt 18-jarig talent weg bij Leeds

Ziyech blijft in Turkije

Hakim Ziyech wordt na één seizoen op huurbasis bij Galatasaray definitief overgenomen door het Turkse Galatasaray.





Chelsea nam Ziyech in 2020 over van Ajax. Ondanks onder meer een Champions League-triomf in 2021, slaagde de 62-voudige Marokkaans international er nooit in om de hoge verwachtingen helemaal in te lossen.



In 107 wedstrijden voor The Blues scoorde hij 14 doelpunten en deelde hij 13 assists uit. Vorig seizoen werd de 31-jarige spelverdeler uitgeleend aan Galatasaray, waar hij goed was voor 8 goals en 4 assists in 23 wedstrijden en zo een groot aandeel had in het behalen van de landstitel.



De ploeg uit Istanbul neemt Ziyech nu definitief over. Hij tekende er een contract tot juni 2025.