Zomertransfers in het buitenland: Spinazzola naar Napoli, Juventus haalt Khépren Thuram bij Nice

Landskampioen Inter strikt Spaanse doelman Josep Martinez

Landskampioen Inter heeft zich versterkt met de Spaanse doelman Josep Martinez. De Spanjaard komt over van Genoa en moet in het Milanese doel de concurrentie aangaan met de Zwitserse nummer 1 Yann Sommer.



De 26-jarige Martinez is een jeugdproduct van FC Barcelona, dat in 2017 naar Las Palmas verhuisde. Na drie jaar op Gran Canaria trok hij naar het Duitse RB Leipzig, door wie hij in 2022 uitgeleend werd aan Genoa.



De Italiaanse club bedong ook een aankoopoptie en besloot die vorige zomer te lichten. Vorig seizoen verdedigde Martinez 36 keer het doel van het nummer elf uit de Serie A.