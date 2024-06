Zomertransfers in het buitenland: Nacho neemt na 23 jaar afscheid van Real Madrid

Braziliaanse tienersensatie Estevao Willian (17) speelt vanaf volgende zomer bij Chelsea

Chelsea is erin geslaagd om de handtekening van de Braziliaanse tiener Estevao Willian te bemachtigen. De 17-jarige aanvaller stond op het verlanglijstje van een heleboel Europese topclubs, maar koos dus toch voor de Blues.



Willian komt over van het Braziliaanse Palmeiras en tekende een contract van onbepaalde duur in Stamford Bridge. Chelsea laat de jongeling wel nog een jaartje rijpen bij zijn huidige club, waarna hij volgende zomer officieel de overstap maakt.



"Estevao Willian heeft in Zuid-Amerika al een sterke reputatie opgebouwd als een van de meest opwindende talenten die er is. Dankzij zijn vaardige dribbels en snelheid, bezorgde hij veel defensies al de nodige problemen tijdens zijn eerste seizoen op het hoogste niveau", klint het op de site van Chelsea.



Estevao speelde tien keer in de Braziliaanse Serie A voor Palmeiras en liet daarbij 2 doelpunten en 2 assists optekenen. Daarnaast vond hij ook het net in de Copa Libertadores en Copa do Brasil.