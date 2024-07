Zomertransfers in het buitenland: Kompany haalt creatieveling Olise bij Crystal Palace

Peter Maes haalt oude bekende naar Willem II

Mickaël Tirpan verlaat Lierse SK en trekt naar Willem II in de Eredivisie. Hij wordt er herenigd met Peter Maes, met wie hij al samenwerkte in Lokeren.



De 30-jarige verdediger ondertekende een contract van 2 jaar bij de kampioen uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij was eerder al actief in de Eredivisie bij Fortuna Sittard.



"Ik ken de Eredivisie heel goed vanuit mijn periode bij Fortuna Sittard. Weer spelen op het hoogste niveau in Nederland is altijd een ambitie van me geweest en daarom ben ik blij met de stap naar Willem II", klonk het bij Tirpan.