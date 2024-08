Transfers in buitenland: Tottenham rekent komend seizoen op doelpunten van Solanke, Alexis Sanchez keert terug naar oude liefde Udinese

Olmo terug op Camp Nou

Na een decennium keert Dani Olmo terug naar FC Barcelona. De Spaanse international maakt de overstap van RB Leipzig en ondertekende een contract voor 6 seizoenen op Camp Nou. In Olmo's contract is ook een afkoopclausule van 500 miljoen euro opgenomen.



Olmo verliet Barcelona in 2014 om te spelen voor het Kroatische topteam Dinamo Zagreb. In de Kroatische hoofdstad won hij 5 titels, 3 bekers en ook de Supercup.



In 2020 pikte Leipzig Olmo op. In loondienst van de Roten Bullen pakte hij 2 bekers en 1 Supercup, waarin Olmo een hattrick maakte in een 0-3-zege tegen de toenmalige kampioen Bayern München.



Olmo maakte op het afgelopen EK ook sier met Spanje door de Europese titel te pakken. Met 3 goals was hij de topschutter van La Roja.