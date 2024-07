Transfers in buitenland: Mathew Ryan (ex-Club Brugge) gaat concurrentie aan met Svilar bij AS Roma

Matthew Ryan naar Roma

De Australische doelman Mathew Ryan zet zijn carrière verder bij AS Roma. De 32-jarige Ryan ondertekent bij de Giallorossi een contract tot de zomer van 2025. Hij komt transfervrij over van het Nederlandse AZ, waarvoor hij sinds begin 2023 speelde. Ryan werd in 2013 door Club Brugge naar Europa gehaald. Hij bleef twee seizoenen bij blauw-zwart, dat hem verkocht aan Valencia. De Spaanse club leende Ryan in 2017 een half jaar uit aan KRC Genk.



De 92-voudig international speelde ook voor Brighton & Hove Albion, Arsenal, Real Sociedad en Kopenhagen. AS Roma eindigde vorig seizoen, met de van Chelsea gehuurde Romelu Lukaku in de spits, als zesde in de Serie A. Ryan zal er de concurrentie aangaan met Mile Svilar.