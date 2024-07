Transfers in buitenland: Inter haalt goaltjesdief Taremi weg bij Porto, Buongiorno naar Napoli

Alessandro Buongiorno versterkt defensie van Napoli

Alessandro Buongiorno is de nieuwste aanwinst van Napoli. De verdediger, die deel uitmaakte van de Italiaanse selectie voor het EK in Duitsland, maakt de overstap van reeksgenoot Torino.



De 25-jarige Buongiorno debuteerde al in april 2018 in de hoofdmacht van Torino, maar mocht eerst ervaring opdoen bij de Italiaanse laagvliegers Carpi en Trapani. Na zijn uitleenbeurten werd hij een vaste waarde in Turijn en speelde hij uiteindelijk 109 wedstrijden voor het nummer negen uit de Serie A.