Transfers in buitenland: ex-Cercle-speler Pavlovic naar Milan, Chelsea koopt Villarreal-keeper Jörgensen voor 23,7 miljoen

Raphaël Varane zet carrière voort bij Como

Het contract van Raphaël Varane (31) bij Manchester United was afgelopen. En dus moest de Franse verdediger op zoek naar een nieuw team. Daarbij kwam hij uit bij Como, een nieuwkomer in de Serie A.



De voorbije 3 seizoenen won Varane met Manchester United de FA Cup (2024) en de League Cup (2023). Even succesvol als zijn periode bij Real Madrid zou zijn passage in Engeland nooit worden. Met de Koninklijke won Varane liefst 4 keer de Champions League en het WK voor clubs en kroonde hij zich 3 keer tot kampioen in Spanje.



Varane stopte in februari vorig jaar na 93 caps als Frans international. Met Les Bleus werd hij in 2018 in Rusland wereldkampioen en won hij in 2021 de Nations League. Zijn laatste interland was de verloren WK-finale tegen Argentinië, half december 2022 in Qatar.