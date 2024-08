Transfers in buitenland: Dovbyk is vervanger van Lukaku bij Roma, Emile Smith Rowe verkast van Arsenal naar Fulham

Roma heeft vervanger voor Lukaku: Oekraïense revelatie Dovbyk van Girona

AS Roma heeft de handtekening van de Oekraïense aanvaller Artem Dovbyk bekendgemaakt. De 27-jarige revelatie komt over van Girona, de verrassende derde in de voorbije Spaanse competitie. De som en contractduur zijn niet bekend, het zou gaan om 30 miljoen euro.



Dovbyk was een van dé smaakmakers bij Girona met 24 doelpunten in 36 competitieduels, goed voor de topschutterstitel. Het was de late doorbraak van de man die pas in de zomer van 2023 in Spanje aankwam.





Hij begon zijn profcarrière 10 jaar geleden bij Dnipro Tsjerkassy, zijn opleidingsclub in Oekraïne. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor FK Dnipro (Oek), Zaria Balti (Mol), FC Midtjylland en Sonderjyske (Den), waarna hij nog eens 3 seizoenen bij FK Dnipro voetbalde.



Sinds 2021 is hij international, goed voor 10 goals in 31 interlands.



Bij Roma moet hij diep in de spits Lukaku vervangen, die na een uitleenbeurt terugkeert naar Chelsea.