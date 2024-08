Transfers in buitenland: De Ketelaere wuift Nederlander Hateboer uit, Marseille huurt Carboni van Inter

Xavi Simons jaar langer bij Leipzig

Xavi Simons blijft ook komend seizoen ploegmakker van Loïs Openda bij RB Leipzig. De Duitse club huurt de Nederlandse aanvaller opnieuw voor een jaar van PSG.



De 21-jarige Simons is een jeugdproduct van FC Barcelona en streek in 2019 neer bij PSG. De Franse topclub verhuurde hem achtereenvolgens aan PSV Eindhoven en Leipzig. In Duitsland was hij vorig seizoen goed voor 10 goals en 15 assists in 45 wedstrijden.



Simons verzamelde sinds zijn debuut in de 1/8e finales op het WK in Qatar al 20 caps bij de Nederlandse nationale ploeg. Op het afgelopen EK scoorde hij 1 keer en gaf hij 3 assists. Nederland sneuvelde in de halve finales tegen Engeland.