Transfers buitenland: Elias Cobbaut ruilt promovendus Parma in voor Tsjechische topclub Sparta Praag

"Saudische topclub biedt 35 miljoen euro voor Leandro Trossard"

Opvallende primeur van transferkoning Fabrizio Romano. De nieuwsjager meldt dat de Saudische topclub Al-Ittihad een bod van zo'n 35 miljoen euro heeft uitgebracht op Leandro Trossard. Het is nu aan Arsenal om te beslissen of ze de Rode Duivel voor een som van die grootorde willen laten gaan.



Al-Ittihad is overigens de club waar ook Karim Benzema, Moussa Diaby, N'Golo Kanté en Fabinho actief zijn. Laurent Blanc is de coach.