Transfers buitenland: deals voor Kepa (Bournemouth), Chiesa (Liverpool) en Weghorst (Ajax)

Cancelo kiest voor Saoedi-Arabië

De transfer zat al even in de pijplijn en is nu ook officieel: Joao Cancelo verlaat Manchester City en trekt naar Al Hilal. Dat is de Saoedische kampioen, waar ook onder meer Neymar onder contract ligt.



Cancelo was al even op een zijspoor beland bij de Engelse kampioen. Vorig jaar werd hij nog uitgeleend aan FC Barcelona. Nu neemt Al Hilal hem definitief over van City. De vleugelverdediger zou zo'n 25 miljoen euro gekost hebben.