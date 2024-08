Transfers buitenland: Conor Gallagher verruilt na veel vijven en zessen jeugdclub Chelsea voor Atletico Madrid

Gallagher naar Atletico Madrid

De transfer van Conor Gallagher naar Atlético Madrid is na veel vertraging dan toch in kannen en kruiken. De Engelse middenvelder komt over van Chelsea en zette in Madrid zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.





De 24-jarige Gallagher maakte na uitleenbeurten aan Charlton, Swansea, West Brom en Crystal Palace in de zomer van 2022 zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea. Bij de Blues komt hij uiteindelijk uit op 95 wedstrijden, tien goals en evenveel assists. Vorig seizoen was Gallagher zelfs nog de vaste aanvoerder van zijn jeugdclub, maar dit seizoen paste hij niet meer in de uitpuilende kern van trainer Enzo Maresca.





Gallagher verzamelde sinds zijn debuut ook al achttien caps bij de Engelse nationale ploeg. De centrale middenvelder was erbij op het WK van 2022 in Qatar en op het afgelopen EK in Duitsland, waar de Three Lions de finale verloren van Spanje.